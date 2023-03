Électricité : des alertes rouge Ecowatt évitées cet hiver

RTE, le gestionnaire du réseau de haute tension françaises a dévoilé ce jeudi 16 mars 2023 que les économies d'énergie ont représenté environ trois quarts de la baisse de consommation d'électricité lors de l'hiver 2022-2023. "Je dirais que l'hiver 2022-2023 c'est un quart pour la météo, trois quarts pour les économies d'énergie pour expliquer la baisse de la consommation brute", explique Thomas Veran, directeur prospective et évaluation chez RTE.

La disponibilité du parc nucléaire a été conforme aux prévisions de RTE, les français ont consommé 9% de moins par rapport à un hiver classique. Les industries ont limité leur consommation notamment dans le secteur tertiaire mais c'est bien la baisse du chauffage dans le logements qui ont eu un effet notable sur la baisse de consommation.

Nous avons également apporté jusqu'à 15 giga Wat par jour au plus fort de cet hiver, notamment quand il faisait très froid. Sans cette baisse de consommation et sans importation d'électricité au niveau européen il y aura eu 8 signaux ecowatt orange et 12 signaux rouges durant cet hiver avec tout ce que cela implique. Et nous y avons tout simplement échappé grâce à la sobriété énergétique.

