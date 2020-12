publié le 10/12/2020 à 08:37

Comme chaque année, l'Assemblée nationale est en train de boucler le projet de loi de finances pour 2021. Laurent Saint-Martin, député LaREM du Val-de-Marne et rapporteur général de la commission des finances à l’Assemblée nationale explique qu'"il a fallu endetter le pays", pour sortir de cette crise. Or, cette dette, qui sera encore plus élevée cette année, devra être remboursée.

Pour Laurent Saint-Martin, "le vrai levier c'est la croissance". il compte ainsi sur les aides proposées par le gouvernement aux entreprises fermées pour cause de crise sanitaire, commerces, restaurants, bars… "Les aides seront là tant qu'il y aura des entreprises fermées", précise-t-il d'ailleurs au micro de RTL ce jeudi 10 décembre.

La question qui se pose désormais concerne le redémarrage, "là où le plan de relance commencera à prendre tous ses effets". En effet, le gouvernement a beaucoup investi pour enclencher un redémarrage de l'économie. Mais selon Laurent Saint-Martin, "le 'quoiqu'il en coûte' n'est pas un puit sans fond. Nous maitrisons et pilotons la dépense publique mais l'argent sera dépensé jusqu'en 2022 car le plan de relance a été voté pour deux ans", rappelle le député.