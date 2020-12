publié le 07/12/2020 à 08:33

L'État vole à la rescousse d'Air France. Plombée par la crise du coronavirus, la compagnie aérienne nationale française est dans le rouge et l'État, qui possède déjà 14% du capital, va doubler sa part et injecter 4 à 5 milliards d'euros supplémentaires au printemps prochain.

Alors que le groupe Air France-KLM a annoncé qu'il allait supprimer 7.580 postes dans la compagnie Air France et la filiale régionale Hop! d'ici fin 2022 et qu'il a subi une perte nette de 1,6 milliard d'euros au cours du troisième trimestre, l'État a pris ses responsabilités.

Fin avril, Bercy était déjà venu en aide à Air France avec un soutien historique de 7 milliards d'euros, dont 4 milliards sous la forme de prêts bancaires garantis par l'État à 90% et 3 milliards d'avances d'actionnaires. Cette année 2020 est inédite puisque Air France n'avait pas touché une seule aide de l'État depuis plus de 25 ans et une recapitalisation de 20 milliards de francs en 1994.