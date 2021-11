Philippe, Estrosi, Falco... Plus de 600 maires lancent un appel pour la réélection de Macron

C'est un appel à la réélection du président sortant que lancent 611 maires dans toute la France, notamment Édouard Phillipe (Le Havre) et Christian Estrosi (Nice). Dans une tribune parue ce 21 novembre dans le Journal du dimanche, les élus ont montré leur soutien à Emmanuel Macron, le candidat Marcheur dans la course à la présidence de la République. Parmi eux, on retrouve l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre, Christian Estrosi (Nice), Hubert Falco (Toulon) ou encore Olivier Klein (Clichy-sous-Bois).

Une réélection qui permettrait "une continuité", selon les maires, afin de "relever les défis immenses qui sont ceux de la Nation", à savoir "la réindustrialisation, la poursuite du désenclavement de nos communes, la construction de logements, la préservation de nos paysages et la réussite de la transition écologique", peut-on lire dans cette tribune.

"Pour nous, élus locaux de l'Hexagone, de la Corse et des Outre-mer, venus de tous les bords politiques et n'ayant souvent aucune étiquette, le compte y est", ont-ils ajouté, saluant un bilan "favorable aux territoires et aux communes" et soulignant un "besoin de stabilité", détaille Le Monde.

Alors que les élections se rapprochent, de nombreux élus locaux "se sont organisés en comités de soutiens", à l'initiative du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et de Thierry Solère, un proche du locataire de l'Élysée, rapporte franceinfo. Deux jours plus tôt, le président Emmanuel Macron avait défendu son bilan de quinquennat lors du congrès de l'Association des maires de France.