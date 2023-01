Philippe Caverivière : "Noël Le Graët, une vraie crêpe : il est breton et plein d'alcool"

Ce mardi, l'invité d'Amandine Bégot, François Molins, procureur général près de la cour de cassation, est resté pour la chronique de Philippe Caverivière. "Alors hier, on a parlé loi des finances, et taxe et infra marginale, aujourd'hui, on cause justice, efforts budgétaires, créations de postes de greffier : on est limite sur des sujets un peu racoleurs en ce moment...", lance l'humoriste.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les annonces d'Éric Dupond-Moretti sur la justice ont été positivement accueillies par les syndicats de magistrats. "Alléluia oui, parce qu'avant les relations entre Éric Dupont-Moretti et les magistrats étaient un peu comme celles entre Jonathann Daval et la famille d'Alexia : pas au beau fixe...", ironise le chroniqueur.

Philippe Caverivière n'a évidemment pas oublié d'évoquer le sujet épineux du moment : la réforme des retraites. Ce soir, Elisabeth Borne, la Première ministre, présentera le projet de réforme. "C'est vrai que c'est pas simple de se projeter, d'avoir un avis sur la retraite de 64 ans : moi je trouve que les prochaines vacances de juillet c'est déjà le bout du monde, alors 64 ans !", dit l'humoriste en terminant par parler de Noël Le Graët qui s'est excusé après ses propos sur Zinedine Zidane.

"Alors Nono Legraet ne fait visiblement pas Dry January : Noël le Graël c'est une vraie crêpe : il est breton et plein d'alcool... t'allumes un briquet à côté, je suis sûr y fait une jolie flamme bleue".



