publié le 24/09/2019 à 17:01

Plus de dix jours après son incarcération immédiate, Patrick Balkany est toujours incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Le maire de Levallois-Perret a été condamné le 13 septembre dernier, à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale.

Dès l'annonce de son incarcérations, une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées devant la mairie de Levallois-Perret pour dénoncer l'incarcération "inadmissible" du maire de la ville. Depuis, Patrick Balkany occupe ses journées dans sa cellule individuelle, en lisant la presse. Mais pour le maire de Levallois-Perret le plus difficile est le bruit incessant dans la prison, même si ses proches précisent que l'administration pénitentiaire est bienveillante et adorable, selon les informations du Parisien, confirmées par RTL.

Le maire de Levallois-Perret passe ainsi ses journées dans sa cellule à fumer des cigarettes et à lire les livres apportés par Isabelle Balkany. Franceinfo précise aussi que Patrick Balkany a un livre de sudoku et les polars SAS de Gérard de Villiers. Il a aussi demandé une casserole et des pâtes, étant peu séduits par la nourriture

En parallèle, le premier conseil municipal de Levallois-Perret s'est tenu lundi 23 septembre, sous la présidence de sa femme, Isabelle Balkany, offensive à l'égard de l'opposition. Elle a profité de la présence massive de médias pour faire de longues digressions sur son action et celle de son mari à la tête de la ville.