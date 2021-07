Selon les derniers chiffres de Santé publique France, plus de 10.000 personnes ont été affectées par le coronavirus dimanche 18 juillet, plus de 7.000 lundi. Avec des contaminations en nette hausse, tout comme le taux d'incidence, "la quatrième vague est là", a confirmé mardi 20 juillet le ministre de la Santé Olivier Véran au micro de RTL, pour qui "c'est une épidémie de jeunes".

"Les 15-30 ans, et même les 20-30 ans, ont le taux d'incidence le plus élevé", indique le ministre de la Santé qui prend l'exemple des Pyrénées-Orientales où "le taux d'incidence est de plus de 1.000 chez les jeunes". Selon Olivier Véran, ces chiffres sont étroitement liés à la vaccination, puisque cette tranche de la population "est moins vaccinée que les personnes âgées".

Si les jeunes sont particulièrement concernés par cette quatrième vague, liée au variant Delta, bien plus contagieux, ils "font moins de covid graves, mais des covid longs". Olivier Véran explique cependant "rester vigilant", car ces nouveaux malades pourraient contaminer leurs proches, plus âgés, avec le risque d'une hausse des hospitalisations, alors que les services de réanimation bénéficient d'une accalmie ces dernières semaines.