Alors que le Conseil constitutionnel a validé partiellement le projet de loi du gouvernement pour l’élargissement du pass sanitaire ce jeudi 5 août, Emmanuel Macron a répondu à plusieurs questions des Français sur Instagram depuis son lieu de vacances, au Fort de Brégançon.

Dans une nouvelle vidéo, le chef de l'État a répondu à un citoyen qui estime que "le passe sanitaire est une privation inédite de ma liberté". "En société, parce que nous dépendons les uns des autres, la liberté ne se conjugue pas au singulier" lui a répondu Emmanuel Macron, qui a également répété l’importance de se faire vacciner contre la Covid-19.

"Je peux décider de ne pas me faire vacciner et de rester à la maison mais si je vais dans des lieux où je risque de contaminer d'autres personnes qui ont pris des précautions, à ce moment-là, je dois me faire tester ou vacciner" a ajouté le président de la République.