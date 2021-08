Coronavirus : Emmanuel Macron confirme une 3e dose de vaccin à la rentrée

Il y aura bien une troisième dose de vaccin nécessaire pour certaines populations. Le président a confirmé ce jeudi 5 août que l'exécutif se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid "à la rentrée" pour "les plus fragiles et les plus âgés".

"Oui, il faudra vraisemblablement une 3e dose, pas pour tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles (...), à ce stade, mais on apprend à chaque étape", a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo tournée en selfie depuis le fort de Brégançon, sa résidence d'été.

Le périmètre exact des personnes qui se verront proposer un rappel vaccinal à la rentrée devrait faire l'objet d'un arbitrage "la semaine prochaine", a annoncé mardi 3 août le ministère de la Santé. Actuellement, la troisième dose n'est préconisée que pour les personnes immuno-déprimées, telles que celles ayant reçu une greffe.

Depuis le début de la semaine, le chef de l'Etat poste sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, très regardés par les jeunes, des explications pédagogiques sur le vaccin.

Lundi 9 août, un passe sanitaire obligatoire sera étendu à de nouveaux lieux publics, dont les cafés et restaurants, sous réserve de la validation de la loi par le Conseil constitutionnel, dont le verdict est attendu dans la journée.