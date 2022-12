"Oui, il y aura un soutien de l'État", a promis mardi 6 décembre Clément Beaune sur RTL. Le ministre des Transports, qui n'a pas donné de chiffrage précis, a confirmé l'engagement du gouvernement afin d'éviter une hausse trop importante du pass Navigo, le titre de transport de la région Ile-de-France.

La veille, Gabriel Attal avait déjà l'État annoncé être prêt à "travailler" avec l'autorité régionale des transports pour l'aider à boucler son budget 2023 et éviter une hausse brutale du prix des abonnements, et ce alors qu'un Navigo à 90 euros par mois n'est pas exclu.

Confrontée à une forte hausse de ses coûts liée à l'inflation et à la flambée des prix de l'énergie, l'Autorité régionale des transports doit trouver 950 millions d'euros pour boucler son budget de fonctionnement 2023, lequel ne peut pas être en déficit. Elle a réuni 300 millions d'euros venus de la région Ile-de-France et des départements, de la RATP et la SNCF, et compte faire 200 millions euros d'économies. Il lui reste donc 450 millions d'euros à trouver, qui ne peuvent être dégagés que si l'État fait un geste, selon Valérie Pécresse.

