INVITÉ RTL - Grève SNCF : "On doit éviter ça", assure Clément Beaune

INVITÉ RTL - Grève SNCF : "On doit faire le maximum pour l'éviter", assure Clément Beane

INVITÉ RTL - Grève SNCF : "On doit faire le maximum pour l'éviter", assure Clément Beane

Une nouvelle journée de grève est prévue le mercredi 7 décembre au sein de la SNCF, alors que les discussions entre syndicats et direction doivent débuter ce même jour. Ce nouveau mouvement intervient moins de deux semaines avant le début des vacances de Noël, ce qui inquiète les Français pour leurs trajets en train.

"En fin d'année, je vais faire un appel à la responsabilité. Je crois que les Français, après deux ans difficiles, (…) n'ont pas besoin qu'on ajoute des galères aux galères", estime le ministre délégué en charge des Transports, Clément Beaune, invité sur RTL ce mardi. "Je lance un appel à tous ceux qui déposent des préavis".

"J'ai confiance en ces négociations", insiste le ministre, "on ne peut pas aujourd'hui, dans un période difficile, ajouter un moment compliqué", poursuit-il. "Honnêtement, on n'a pas besoin de ça pour les vacances des Français. Honnêtement, on doit éviter ça", explique Clément Beaune qui souligne à nouveau l'importance de "préserver les vacances des Français".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info