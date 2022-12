INVITÉ RTL - Gabriel Attal annonce "une baisse pérenne de charges", pour les travailleurs indépendants

Face à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement a annoncé une nouvelle aide pour les travailleurs indépendants : "une baisse pérenne de leurs charges". Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des Comptes publics, a annoncé ce jeudi 1er décembre sur RTL avoir "signé le décret qui va permettre à 1,6 million d'indépendants de bénéficier de cette baisse pérenne de charges, autour de 550 euros de baisse de charges pour une personne au Smic, sur un an".

"Ça entrera en vigueur pour les agriculteurs dès la fin de cette année et pour les autres indépendants, au début de l'année 2023", a-t-il expliqué, évaluant cette aide à plus de 500 millions d'euros sur un an pour les finances publiques. Une aide qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros pour aider les TPE et PME ou encore aux 10 milliards d'euros du dispositif d'aides aux entreprises.

"On a une trajectoire de maîtrise des dépenses publiques, on a des objectifs de déficit et on les tient", ajoute le ministre. "En aidant notre secteur économique, on permet à notre économie de tenir et à nos entreprises d'embaucher", ajoute-t-il affirmant "qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts".

