Parti socialiste : François Hollande disponible pour préparer 2027

Visiblement, l'ancien président de la République François Hollande veut ressusciter le socialisme, tel que l'a révélé le journal l'Opinion. "2027 se prépare dès 2022", a lancé François Hollande.

Invitée sur RTL, la présidente socialiste de la région Occitanie Carole Delga a estimé ce jeudi 17 mai que le fait que "François Hollande veuille participer à cette reconstruction, c'est une bonne chose", appelant Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, à travailler avec eux. "Nous devons y travailler ensemble, aujourd'hui, nous avons un différend, mais pour autant, nous ne partirons pas du Parti socialiste et nous allons y travailler avec force, avec détermination", a déclaré la résistante à l'accord de la Nupes.



François Hollande est aussi en pleine réflexion pour savoir s'il va se présenter ou non aux législatives les 12 et 19 juin prochains. Il annoncera sa décision au plus tard demain, le 20 mai. En tout cas, après l'accord à gauche et la création de la Nupes, contestée voir dénoncée par certains socialistes historiques, la position des électeurs de Tulle en Corrèze (l'ancienne circonscription de François Hollande), interrogés par RTL, est claire pour certain : ils ne veulent plus du PS.

