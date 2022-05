Dans le cadre des élections législatives, le Parti socialiste et la France insoumise se sont entendus pour passer un accord, au même titre que le parti communiste et Europe Ecologie Les Verts. Cette alliance a du mal à passer pour certains cadres du PS, qui s'en prennent au Premier secrétaire du parti, Olivier Faure.

C'est notamment le cas de François Hollande. L'ancien président de la République a déploré que le travail qui avait été réalisé au cours de ces cinq dernières années n'avait pas été suffisant par la direction du PS. "Les déboires du PS ne datent pas de quelques jours. Je me souviens même qu'un ancien président n'a pas été candidat à sa propre succession", rétorque Olivier Faure, invité du Grand Jury RTL, LCI, Le Figaro. "C'est unique dans l'histoire de France".

"Je me souviens que nous avions en 2012 toutes les régions sauf une, une majorité de départements, le Sénat, l'Assemblée. Nous avons perdu successivement toutes les élections les unes après les autres", poursuit-il. "Ceux qui n'ont pas travaillé, c'est ceux qui ne sont pas venus travailler avec nous. (…) Je n'ai pas vu l'apport intellectuel de celles et ceux qui aujourd'hui viennent se plaindre en disant 'ça n'a pas travaillé'".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info