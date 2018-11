Orphelin, Jadot, Pulvar... Le discours de Macron a "déçu" les écologistes

publié le 27/11/2018 à 16:32

Emmanuel Macron a détaillé dans un discours, tenu ce mardi 27 novembre depuis l'Élysée, les grandes orientations de la "Programmation pluriannuelle de l'énergie" (PPE). Le chef de l'État a choisi la voie du compromis, au risque de décevoir les écologistes de tous bords, de l'eurodéputé Yannick Jadot à la présidente de la Fondation pour la nature et l'homme (FNH) Audrey Pulvar, en passant par le député de la majorité Matthieu Orphelin, ancien porte-parole de Nicolas Hulot au ministère de l'Écologie.



Sur la question très épineuse de la fermeture des sites nucléaire, Emmanuel Macron a opté pour un compromis entre les vœux du ministre de la Transition écologique François de Rugy - et de son prédécesseur Nicolas Hulot -, qui voulaient six arrêts en plus de Fessenheim d'ici 2028, et Bercy, qui voulait repousser le début des fermetures à 2029, tout comme EDF. Le chef de l'État a annoncé jusqu'à six nouvelles fermetures de réacteurs nucléaires d'ici 2030.

"On ne fait rien pendant ce quinquennat", a aussitôt déploré Yannick Jadot, qualifiant le discours présidentiel de "belles paroles sans actes de justice sociale". C'est "le statu quo sur l'ère du nucléaire" et un "recul" sur les objectifs de fermeture, a pour sa part réagi Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la nature et l'homme (FNH).

.@EmmanuelMacron continue dans la politique des grands discours et des tous petits pas. Il nous enferme dans un nucléaire en faillite. On n'éteint pas la colère avec des belles paroles sans actes de justice sociale. On ne prépare pas l'avenir avec les énergies du vieux monde. — Yannick Jadot (@yjadot) 27 novembre 2018

Proche du gouvernement, le député La République en Marche Matthieu Orphelin n'a pas caché, lui non plus, sa déception. "Chacun sait ce que je portais depuis des mois pour la PPE, la rénovation énergétique et pour de nouvelles mesures d'accompagnement des citoyens. Je suis forcément déçuque les réponses ne soient pas annoncées dès aujourd'hui (sauf sur les énergies renouvelables). Pourtant les solutions sont connues !", a-t-il écrit sur Twitter.