publié le 26/11/2018 à 14:40

Une prise de parole attendue. Après deux week-ends consécutifs de manifestations des "gilets jaunes", Emmanuel Macron devrait s'exprimer mardi 27 novembre, afin de calmer la colère. Selon le chef de file des députés La République En Marche, Gilles Le Gendre, explique que le président de la République va annoncer "un tournant" en matière de transition énergétique.



Surtout, Emmanuel Macron compte porter une nouvelle "méthode", mais "pas sur le contenu", précise le député de la majorité. Le chef de l'État se lance ainsi dans une opération très délicate qui vise à désamorcer le mouvement de grogne sociale. Depuis Bruxelles il a donné quelques pistes hier.



"Je pense qu'il n'y a pas de projet de société, pas de projet politique au niveau national et européen, si nous n'apportons pas de réponses claires à nos classes moyennes et nos classes laborieuses. Une réponse économique, sociale, mais également culturelle et de sens. C'est un de mes défis", a indiqué le président de la République.

Un crédit d'impôt

Voici le cadre fixé par Emmanuel Macron. Le détail de ces mesures est présenté en Conseil des ministres. Pour essayer de retrouver un dialogue social sur ces questions écologiques, un Haut conseil sur le climat serait créé avec des ONG et des syndicats, et peut-être des citoyens tirés au sort.



Il y en a déjà un en France, le conseil national de la transition écologique, piloté par le ministre de l'Écologie avec déjà des ONG, des syndicats.



Mais, celui là serait présidé directement par Matignon. Ça ne va pas suffire à contenter les "gilets jaunes", donc des mesures concrètes devraient être annoncées : financières avec un gros volet sur la rénovation énergétique, peut-être un retour du crédit d’impôt pour les fenêtres.

Une prime pour rénover ses fenêtres

À cela s'ajoute, une prime pour faire des travaux pour les ménages les plus modestes. C'est important, car une facture d’énergie en France, c'est 1.400 euros par an en moyenne, quand les travaux sont bien faits. Cela permet d’économiser 500 euros.



Enfin, concernant le carburant, il n'est pas question pour l’Élysée de revenir sur la taxe carbone, mais une enveloppe financière supplémentaire pourrait être annoncée pour aider à changer de voiture. Un gros effort serait mis sur les véhicules électriques.

Vers un prêt à taux zéro ?

La présidente La République En Marche de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, Brigitte Bourguignon, a appelé à voter un moratoire d'un trimestre sur les hausses de taxes sur les carburants.



Gilles Le Gendre a répondu "non, on ne suspendra pas l'application de cette taxe car elle est utile pour lutter contre la dégradation du climat". En revanche il faut, selon lui, utiliser "tous les moyens qui permettent de rendre la vie possible et pas trop coûteuse pour les Français qui ont à se transporter. C'est ça le vrai sujet qui va être abordé demain", a-t-il ajouté.



Le patron des députés de la majorité a aussi évoqué la proposition de députés, "à l'étude" avec les banques, de faire en sorte que les Français bénéficiaires de la prime à la conversion puissent aussi bénéficier de prêts "à très bas taux, voire à taux zéro", pour financer le reste du montant à débourser pour l'achat d'un véhicule propre.