La mairie de Béziers a décidé d'instaurer depuis le début du mois de février, une charte de bonne conduite que devront signer les futurs mariés et respecter lors de la cérémonie. Au menu de cette charte, l'interdiction de jouer d'un instrument, de danser avant ou pendant la cérémonie ou encore d'arborer un drapeau étranger.



"Nous ne sommes pas à une manifestation sportive", explique Laurence Rul, conseillère municipale déléguée à l’état-civil. Selon l'élue, "si les personnes se marient à la mairie, c'est donc sous le régime de la République française", explique-t-elle. "Il y a d'ailleurs, dans la salle de mariage de l'Hôtel de ville, le drapeau français et européen".

La mairie de Béziers précise que cette charte intervient après "le constat de plusieurs débordements lors des années précédentes". Laurence Rul évoque notamment de nombreux problèmes liés aux horaires et aux timings serrés ainsi qu'un "comportement dangereux en voiture" précisant qu'il s'agit là d'une minorité de cas.

Cette charte serait donc "une bonne occasion de renseigner les futurs mariés pour que leur mariage se passe dans les meilleurs conditions", ajoute l'élue.



Des cas similaires en France

En cas de non respect des règles de bonne conduite, la "sanction" la plus forte est l'annulation du mariage avec report à une date ultérieure décidée en accord avec les mariés. Béziers n'est pas la seule ville en France à mettre en place ce genre de règles. "On s'est renseigné sur ce qui se faisait un peu à côté", explique-t-on à la mairie.



En effet, une charte de bonne conduite de ce genre a déjà été mise en place à Lille, Strasbourg, Lyon ou encore Nice où Christian Estrosi avait annulé une cérémonie en septembre dernier à cause de nombreuses infractions sur la route et nuisances sonores de la part des mariés et de leurs invités.