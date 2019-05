et Sylvain Zimmermann

publié le 10/05/2019 à 05:02

La popularité d'Emmanuel Macron a considérablement diminué. Deux ans après son élection, deux Français sur trois (65%) se disent "plutôt mécontents" de son mandat, selon un sondage BVA pour RTL, La Tribune, Presse régionale et Orange publiée ce vendredi 10 mai.



En avril dernier, 32% des Français avaient une opinion positive du chef de l'État, contre 62% au lendemain de son élection. Le chef de l'État a été relativement préservé lors de sa première année de mandat, mais son image a été ternie par une succession de crises au cours de la deuxième année : l'affaire Benalla en juillet 2018, la démission de Nicolas Hulot en août et surtout, la crise des "gilets jaunes" depuis novembre. À noter, depuis le début de l'année 2019, le Président bénéficie d'un léger regain d'opinions positives.

D'après cette étude, la note attribuée par les Français à Emmanuel Macron pour juger son action en tant que président de la République est nettement inférieure à la moyenne : 7,1/20, contre 8/20 en avril 2018.

Les Français attribuent une notre moyenne de 7,1% à Emmanuel Macron Crédit : Enquête BVA - Orange - Presse régionale - RTL - La Tribune / Mai 2019

Un "échec" dans la plupart des domaines

Malgré les annonces du chef de l'État le 25 avril, les Français ont toujours le sentiment que la politique menée est injuste. Seuls 16% ont le sentiment d'en bénéficier personnellement et font surtout partie de catégories aisées.



Une majorité des personnes interrogées estime que l'action menée par Emmanuel Macron est "plutôt un échec" dans la plupart des domaines, notamment en ce qui concerne la politique fiscale (67% d'opinions négatives), le pouvoir d'achat (73%) et l'environnement (66%). Aujourd'hui, seuls les cadres et les sympathisants La République en Marche se montrent encore positifs à l'égard du président de la République.

L'action dans la plupart des domaines perçue comme un échec Crédit : Enquête BVA - Orange - Presse régionale - RTL - La Tribune / Mai 2019

Une proportion importante de Français "attend de voir"

Malgré le jugement sévère dressé à l'égard de la politique du chef de l'État, mais aussi de sa personne, une partie des Français n'a pas encore basculé dans l'opposition radicale au président de la République.



Si 41% sont des opposants "farouches", qu'il sera difficile de reconquérir, notamment chez les catégories populaires et les sympathisants la France Insoumise et Rassemblement national, on note que 39% des Français indiquent qu'ils attendent de voir quels seront les résultats de la politique menée avant de se prononcer. Les Français laissent donc à l'exécutif encore un peu de temps pour faire ses "preuves".



Typologie des soutiens et opposants à Emmanuel Macron. Crédit : Enquête BVA - Orange - Presse régionale - RTL - La Tribune / Mai 2019

Sondage réalisé par BVA pour Orange, Presse régionale, RTL et La Tribune auprès d’un échantillon de 1.002 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par Internet du 30 avril au 2 mai 2019.