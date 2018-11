publié le 27/11/2018 à 08:23

Une Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) attendue au tournant. Emmanuel Macron doit prendre la parole afin de la présenter et fixer dans la loi la politique énergétique française d'ici 2028.





Au micro de RTL, Yannick Jadot estime qu'il est primordiale d'"investir". "Quand les écologistes demandent qu'il y a ait 100 milliards d'euros d'investissements européens par an, sur la rénovation de nos logements et sur l'énergie renouvelable, voilà ce qui va créer de l'emploi sur tous nos territoires", ajoute-t-il.

Selon les scénarios d'arbitrage révélés par l'AFP, le gouvernement va annoncer entre zéro et six fermetures de réacteurs d'ici 2028, en plus des deux de Fessenheim déjà actés. Selon une source proche du dossier, l'exécutif s'orientait ces derniers jours vers une décision intermédiaire de 2 à 4 fermetures supplémentaires d'ici 2028.



Miser sur les énergies renouvelables

L'eurodéputé, tête de liste EELV pour les élections européennes, critique le non-respect de la loi de transition énergétique, votée en 2015 : "Elle disait qu'il fallait investir massivement sur les logements, réaffecter tous les produits de la fiscalité écologique et réduire la part du nucléaire à 50% en 2025".



La possible annonce du gouvernement de fermer jusqu'à six réacteurs d'ici 2028 est "hors-la-loi, selon Yannick Jadot. Le gouvernement propose trois scénarios : 'On fait rien sur le quinquennat, on verra pour le suivant'. Deuxième scénario : 'On fait rien pendant les deux prochains quinquennats'. Troisième : 'On fait rien même après deux quinquennats'. Ce n'est pas à la hauteur".



Sur Emmanuel Macron, l'eurodéputé estime que l'"on peut toujours avoir une bonne surprise, peut-être qu'il a vu la lumière et qu'il a lu un rapport d'économistes qui disent que les énergies renouvelables, c'est deux fois moins cher que le nucléaire : 'Zut je n'y avais pas pensé jusqu’à présent'".