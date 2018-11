publié le 23/08/2018 à 09:30

Il est sur tous les fronts. Yannick Jadot démarre fort sa rentrée politique. Le député européen a dévoilé sa candidature aux élections européennes de 2019, en tant que tête de liste EELV. Mais contrairement à l'élection présidentielle, l'écologiste a exclu de faire une liste commune avec Benoît Hamon et son mouvement Générations.



Pourquoi ? "Les élections européennes sont un scrutin à un seul tour. Les électeurs votent selon leurs convictions. C'est un vote de clarté et donc notre priorité est de rassembler les écologistes autour d'une ligne claire, pas de faire de la vieille politique avec ses accords d'appareils et ses confusions", explique-t-il à RTL.fr.

L'"échec", comme il le dit lui-même, de son ralliement à Benoît Hamon est donc bien derrière lui. D'autant plus que "je ne rencontre pas un seul Français qui s'en soucie", assure Yannick Jadot, avant d'ajouter : "On ne va pas faire des alliances avec des gens qui ne savent pas où ils habitent".

Ancien directeur des campagnes de Greenpeace

Considéré comme le nouveau visage du parti écologiste, lors de la présidentielle, Yannick Jadot est dans le paysage politique depuis de nombreuses années. L'Obs rappelle cet épisode du 16 mai 2012, lorsqu'il "espère être l'un des deux ou trois ministres écolos du premier gouvernement de François Hollande. Raté : à la surprise générale, c'est Pascal Canfin qui accompagne Cécile Duflot dans l'équipé de Jean-Marc Ayrault".



L'écologiste est arrivé sur la scène politique en 2009, lorsqu'il a été élu au Parlement européen "grâce à la dynamique Cohn-Bendit", indique le magazine. Déjà adhérent chez les Verts, il quitte alors son poste de directeur des campagnes de Greenpeace France.

Se lance dans la bataille contre le CETA

Après le fiasco de la campagne présidentielle d'Eva Joly en 2012, Yannick Jadot préfère se tourner vers l'Europe. C'est à ce moment qu'il s'éloigne de la direction d'EELV. Le 26 octobre 2016, au Parlement européen, il prend la parole et tient un discours qui sera visionnée plus de 3 millions de fois.



Le député européen avait alors interpellé Donald Tusk, le président du Conseil européen et Jean-Claude Junker, le président de la Commission européenne, sur le CETA. "Vous parlez au nom des salariés sur le CETA. Écoutez les salariés, ils ne veulent pas du CETA (...) Vous prétendez parler au nom des Européens et qu'est-ce que vous leur direz Monsieur Juncker quand la Commission fera enfin son boulot sur les perturbateurs endocriniens et que Bayer et Mosanto feront condamnés l'Europe pour les mesures prises".



Il poursuit : "Qu'est-ce que vous direz monsieur Tusk aux citoyens européens quand l'Europe fera son boulot de leadership sur le climat, quand les firmes canadiennes du gaz de schiste attaqueront l'Europe (...) Vous déroulez le tapis rouge de l'extrême droite et de tous les nationalismes. Ayez le courage d'aller devant la Cour européenne de justice sur le CETA, soyez cohérents avec vos propos. Allez devant la Cour européennes".

> Yannick Jadot : "Salariés et consommateurs ne veulent pas du CETA !"

Il multiplie les tacles en direction du gouvernement

Ce sera l'un des combats les plus emblématiques de Yannick Jadot, car le député européen affirme vouloir "se battre partout". Il rappelle ses victoires : "Nous avons arraché la victoire au Parlement européen sur l'interdiction du glyphosate. Nous avons arraché l'interdiction sur l'huile de palme. Nous avons arraché aussi l'interdiction sur la pêche électrique".



Pour ses prochains combats, le tête de liste EELV affirme vouloir revoir la PAC et miser sur l'agriculture biologique. Il cite ainsi cette l'étude faite par les chercheurs de l'Inra qui montrent que "l'agriculture biologique est aussi résistante aux bioagresseurs, que l'agriculture avec des pesticides".



L'Europe est gangrené par les lobbies. "Au Parlement européen, vous voyez plus souvent Total, EDF, Engie que des PME ou des artisans", affirme-t-il. Yannick Jadot dénonce aussi leur présence au sein du gouvernement. "L'Europe est la bonne échelle, le problème c'est le gouvernement.

Nicolas Hulot est dans un isolement terrible. Il perd les arbitrages essentiels Yannick Jadot à RTL.fr Partager la citation





Avec Stéphane Travert (le ministre de l'Agriculture), l’exécutif est sous perfusion chimique. Il est, au nom d'Emmanuel Macron, la voix de l'Écologie. Le gouvernement n'a pas envie d'agir pour la santé et l'écologie", dénonce-t-il.



Quant à Nicolas Hulot, le ministre de l'Écologie, "il est dans un isolement terrible. Il perd les arbitrages essentiels", estime l'écologiste qui déplore son manque de combativité. Une chose est certaine : entre les élections européennes, la lutte contre les lobbies au Parlement européen et les critiques envers le gouvernement, Yannick Jadot n'a pas finit de livrer bataille.