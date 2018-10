publié le 23/10/2018 à 19:38

C'est désormais officiel. Alors que François Hollande et Emmanuel Macron s'étaient tour à tour engagés à fermer la doyenne des centrales nucléaires françaises, les deux réacteurs de Fessenheim devront cesser de fonctionner au plus tard en septembre 2020 pour le premier et en août 2022 pour le second.



Une victoire attendue depuis de nombreuses années par les écologistes. "C'est un grand soulagement car on sait l'état déplorable de cette centrale, de ses réacteurs, démarre Yannick Jadot, invité de RTL ce mardi 23 octobre. Il est temps que cette centrale à bout de souffle ferme". Mais ce dernier ne s'arrête pas là et critique la politique menée par Emmanuel Macron, "qui n'a pas fait le choix de la réduction du nucléaire".

"Ce gouvernement constate que le chantier de Flamanville est une telle faillite industrielle, financière et énergétique que coller les deux projets représentait un risque considérable pour l'ensemble des Français et des pays limitrophes", développe-t-il alors que la fermeture de Fessenheim sera dorénavant indépendante du démarrage de l'EPR de Flamanville.

Mais malgré cette nouvelle, Yannick Jadot se veut extrêmement prudent alors qu'un rapport prône la construction de six nouveaux EPR. "Ce serait totalement dingue, je n'arrive pas à croire à cette hypothèse", lance l'élu européen.



Et de conclure : "Ce que font nos voisins, c'est investir massivement dans les énergies renouvelables, ça produit une électricité deux fois moins chère ça crée beaucoup plus d’emplois (...) Est-ce que la France est condamnée à avoir l'énergie la plus chère ?"