publié le 13/11/2018

À cinq jours de la manifestation des "gilets jaunes", le gouvernement cherche toujours sa riposte. Prolongation de la prime à la conversion, extension du chèque énergie figurent parmi les pistes de mesures qui pourraient être annoncées mercredi 14 novembre, notamment pour aider les ménages les plus modestes.



Invité sur RTL mardi, le député européen Yannick Jadot souhaite aller plus loin en s'attaquant aux voitures et aux constructeurs. "Pour l'instant, on fait porter le poids du coût de la transition automobile, le coût de la pollution, uniquement aux automobilistes. Ce n'est pas normal", assure celui qui est tête de liste des écologistes aux prochaines élections européennes.

"Les constructeurs automobiles ont une responsabilité majeure dans le fait qu'on a des voitures qui polluent trop et qui consomment trop et pour l'instant en France, il ne s'est rien passé", souligne Yannick Jadot.

Sur RTL, le député a lancé un appel, demandant au gouvernement d'obliger les constructeurs à reprendre tous les véhicules diesel sans distinction.

"Il n'y a pas eu d'amende en France malgré les scandales chez Renault et chez PSA. Aujourd'hui, on est face à une escroquerie en bande organisée avec la complicité du gouvernement. Il est temps que le gouvernement, qui a été en collusion avec les constructeurs automobiles, prenne ses responsabilités"



Yannick Jadot estime que c'est aux constructeurs de payer le différentiel qui permettra aux Français possédant de vieux diesel d'aller acheter un nouveau véhicule plus écologique. "Il faut que, comme en Allemagne, le gouvernement exige des constructeurs qu'ils respectent nos normes de santé", indique-t-il.