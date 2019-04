Nicolas Sarkozy est la personnalité politique la plus appréciée des Français

publié le 23/04/2019 à 15:17

Nicolas Sarkozy garde la côte auprès des électeurs. 30% des Français disent aujourd'hui "soutenir" ou "éprouver de la sympathie pour" lui, selon un sondage Odoxa dont les résultats sont révélés ce mardi 23 avril.



L'ancien président de la République, actuellement retiré de la vie politique, arrive ainsi en tête des personnalités politiques et devance de quatre points Ségolène Royal, son ancienne rivale à l'élection présidentielle de 2007 et Marine le Pen.



Odoxa explique cette percée de Nicolas Sarkozy par "la conjugaison de deux facteurs". D'une part la retraite politique d'Alain Juppé, désormais au Conseil constitutionnel, qui a longtemps figuré en tête du palmarès et d'autre part la progression de l'ancien président lui-même, qui gagne deux points. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy obtient 82% d'opinions favorables chez les sympathisants de droite.

De successeurs politiques en difficulté

Ce sondage livre également d'autres enseignements et notamment la difficulté, à droite comme à gauche, à trouver des successeurs aux responsables politiques "historiques". Laurent Wauquiez, président du parti Les Républicains, est 14e, avec 18% d'adhésion et, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, est 22e et dernier, avec 8% d'adhésion.

De plus, les candidats en tête de liste pour les prochaines élections européennes peinent à recueillir de l'adhésion. François-Xavier Bellamy (LR) est dernier, ex-aequo avec Olivier Faure, tandis que Jordan Bardella (RN) et Raphaël Glucksmann (Place publique et PS) sont à 10%. L'ancienne ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau (LaREM) gagne quant à elle quatre points par rapport au mois de mars et atteint 13% d'adhésion.