Nicolas Sarkozy est-il le nouveau mentor d'Emmanuel Macron ?

publié le 02/04/2019 à 16:01

Tout un symbole. Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy se sont réunis, le 31 mars dernier, afin de commémorer le 75ème anniversaire des combats du plateau des Glières, dans les Alpes. Une rencontre entre l'actuel chef de l'État et l'ancien président immédiatement commenté par la tête de liste La République En Marche pour les élections européennes, Nathalie Loiseau. Un moment d"'unité nationale", d'après elle.



Mais, selon Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel, cette unité nationale ne peut être complète sans la présence de François Hollande. Sur LCI, il déclarait : "Emmanuel Macron a besoin d'essayer de banaliser ses rapports avec Nicolas Sarkozy parce qu'il y a les européennes et les municipales ; et Sarkozy a besoin de Macron pour revenir pour que sa parole soit entendue".

François Hollande, Nicolas Sarkozy... Il semblerait bien que les relations d'Emmanuel Macron avec ses deux prédécesseurs aient bien évolué. Chacun à leur tour occupant, le rôle de mentor auprès du président de la République.

Nicolas Sarkozy consulté par Emmanuel Macron

"Macron me consulte, ce n'est pas toujours le cas de ma famille politique... Il me traite bien". Cette phrase qui sonne comme un aveu serait signée Nicolas Sarkozy. Selon Le Figaro, l'ancien président de la République se serait confié à un élu. Ainsi, Emmanuel Macron lui aurait envoyé sa tribune sur l'Europe, avant publication dans les médias. Pourquoi ? "Pour que je lui fasse des suggestions", a indiqué l'ancien président.



Dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy n'a pas hésité à saluer le travail du président. Dernière phrase de soutien en date : "Tous les pays ont un besoin de rassemblement à un moment comme à un autre. Il y a toujours des désaccords, des polémiques… [Mais] je sais par expérience qu'être président de la République c'est bien difficile. Et qu'il est impossible de pouvoir satisfaire tout le monde".



Mais désormais, il n'hésite plus à le mettre en garde. Comme le rapporte Le Figaro, l'ancien président l'aurait de restaurer l'autorité de l'État face aux "gilets jaunes". "L'État doit répondre. Je suis sûr qu'il le fera. Mais il faut le faire maintenant et avec une fermeté extrême", aurait-il lancé.

L'électorat de droite en ligne de mire ?

Mais sous cette entente cordiale pourrait se cacher, un jeu politique. "Ça peut être dangereux cette proximité avec Emmanuel Macron. Il vous utilise", a mis en garde un élu Les Républicain, inquiet pour Nicolas Sarkozy.



Et pour cause, le président de la République cherche à maintenir les électeurs de droite au sein de sa majorité. Lors de la cérémonie d'hommage des Glières, "Emmanuel Macron n’a jamais hésité à singer ses adversaires venus de la droite, empruntant tout à la fois à leur vocabulaire ou à leurs grandes figures", note Le Monde.



Ainsi, Emmanuel Macron soigne son électorat de droite : Nathalie Loiseau, l'ancienne juppéiste, va incarner la campagne des européennes pour la majorité. Le président de la République a aussi obtenu le soutien de Jean-Pierre Raffarin, figure incontournable de la droite, pour les élections européennes.

Une cassure avec François Hollande

Cette relation entre Nicolas Sarkozy contraste avec celle entretenue entre le chef de l'État et François Hollande. Longtemps considéré comme son mentor en politique, François Hollande multiplie les tacles envers son successeur à l'Élysée.



"À vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté", indique celui qui a été président de 2012 à 2017. Dans un entretien au Parisien, il ajoute : "Mais un mandat dure cinq ans, évitons de porter des jugements définitifs. Tout président peut toujours opérer des corrections, moi-même, j'en ai fait. Pour ma part, si j'interviens à l'occasion de la nouvelle édition de mon livre, c'est pour alerter".



Il ne s'arrête pas là. "Je sais qu'ils se voient assez régulièrement et qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes que ce soit socialement ou fiscalement", déplore-t-il.