Nicolas Sarkozy entre au conseil d'administration de Barrière

et AFP

publié le 04/04/2019 à 23:19

Nicolas Sarkozy est entré au conseil d'administration de Barrière, numéro un des casinos français, et siège au comité stratégique, a indiqué Dominique Desseigne, président du groupe, dans une interview au Figaro à paraître vendredi 5 avril.



"C'est une grande chance pour nous de pouvoir bénéficier des compétences de Nicolas Sarkozy, de sa connaissance hors du commun des enjeux stratégiques internationaux, et de son énergie", a déclaré au quotidien Dominique Desseigne, dont le groupe est propriétaire du Fouquet's, de 17 hôtels de luxe et de 33 casinos. "Avec Accor, il a prouvé qu'il aimait les métiers de l'hôtellerie, dont les enjeux sont mondiaux", estime Dominique Desseigne.

Après sa défaite à la primaire de la droite fin 2016, Nicolas Sarkozy avait rejoint en 2017 le conseil d'administration de la chaîne d'hôtels Accor. L'Assemblée générale d'Accor, prévue le 30 avril prochain, sera d'ailleurs amenée à se prononcer sur le renouvellement du mandat d'administrateur de l'ancien président de la République.

Le patron du groupe Barrière a confié à son fils Alexandre (32 ans) de nouvelles responsabilités au comité exécutif, en le nommant directeur général de l'hôtellerie et de la restauration, en plus de diriger la transformation du groupe, indique également Le Figaro.