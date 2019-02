publié le 06/02/2019 à 19:50

Pour Marine Le Pen, supprimer les niches fiscales en laissant les impôts "tels quels" reviendrait à "augmenter les impôts". Telle est la réponse de la présidente du Rassemblement national, invitée mercredi 6 février sur franceinfo, face aux propositions du gouvernement au sujet des "gilets jaunes".



"Ce mouvement des 'gilets jaunes' est né d'un ras-le-bol fiscal c'est-à-dire de (...) millions de gens qui viennent dire "on n'en peut plus, on est taxé de tous les côtés" a expliqué Marine Le Pen. Face à ce constat, elle a critiqué la réponse du gouvernement qui, selon elle, aggrave les droits de succession et taxe de la plus-value de la résidence principale.

De son côté, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, pour qui les niches fiscales sont parfois "efficaces" mais peuvent nuire à la "progressivité de l'impôt", préconise un encadrement. Il souhaiterait diminuer le plafond global de ces niches ou les mettre sous conditions de ressources. Une décision que Marine Le Pen déplore : "À ce moment-là on va tout mettre sous condition de ressources."

Enfin, à la question de savoir si les plus riches ne devraient pas payer plus d'impôts, Marine Le Pen rétorque : "Les 1% (des plus riches) ? Les classes moyennes supérieures ? Les classes moyenne tout court ? Les classes moyennes inférieures ? Parce que pour l'instant, la politique d'Emmanuel Macron a touché les classes moyennes et les classes moyennes inférieures ?".