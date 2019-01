Marine Le Pen est "plus forte que jamais", estime Alain Duhamel

publié le 10/01/2019 à 19:55

Dans une interview à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Marine Le Pen déborde d'optimisme quant à ses perspectives politiques. Cela se voit à travers la séquence des "gilets jaunes" où elle est particulièrement à l'aise. On voit bien que beaucoup des thèmes qui affleurent vont dans son sens et que son électorat est le plus proche des "gilets jaunes".



C'est à cause du mouvement populiste mondial. Les populistes aujourd'hui sont au pouvoir aux États-Unis et au Brésil et progressent en Europe. Ce qui sont les adversaires de Marine Le Pen, sont aujourd'hui en mauvais état. C'est le cas d'Emmanuel Macron, qui n'a jamais été dans une situation aussi difficile, mais aussi Laurent Wauquiez qui visiblement est un des vaincus de l'affaire.



La présidente du Rassemblement national marque nettement ses distances avec sa nièce Marion Maréchal-Le Pen. Non seulement elle marque ses distances, mais elle théorise leurs différences et en réalité elle marginalise sa nièce. Elle l'a traite comme si elle était mise de côté.

Marine Le Pen a également changé sa stratégie à propos de l'Europe. Elle se dit en situation de changer des choses de l'intérieur. Elle espère même que les populistes forment le premier groupe au prochain Parlement européen.

La réalité est que Marine Le Pen, donc le Rassemblement national, donc l'extrême droite, sont plus forts qu'ils n'ont jamais été sous la Vème République.