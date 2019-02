publié le 06/02/2019 à 10:41

En langage de communicants, cela se dit "le niveau d'appropriation de la réforme est extrêmement fort". C'est ce que répète l'équipe de Gérald Darmanin à qui veut l'entendre.

En clair, le ministre de l’Action et des Comptes publics aimerait qu'on en fasse un peu plus sur le succès de la mise en place du prélèvement à la source. Son taux d'approbation aurait même atteint 75% chez les personnes concernées, selon les sondages du ministère.



De quoi faire dire à l'entourage de Gérald Darmanin : "les Français ne sont pas réfractaires au changement. Ils sont prêts à la réforme". La preuve : avec un ministre qui se bouge on peut réformer la collecte de l'impôt, un mois et demi après le début d'une jacquerie fiscale, disent-ils. "Il ne faut pas avoir peur, se laisser impressionner", crânent ses proches qui notent au passage le travail formidable accompli par l'administration de Bercy.

Gérald Darmanin, ancien "chouchou" de la majorité a le don de se faire des ennemis ces temps-ci. Lundi 4 février, il assurait dans une interview au Parisien n'avoir jamais envisagé de cumuler sa fonction de ministre et de maire de sa ville de Tourcoing, au motif qu'elle serait incompatible. Le tout, alors que certains proches du président ont plaidé pour ce traitement de faveur et pensaient avoir obtenu gain de cause. "Gonflé le ministre", a soufflé un proche d'Emmanuel Macron. "Il parle comme si rester premier adjoint de la ville de Tourcoing, ça ne revenait pas à être membre d'un exécutif".

Parce que nous l'avons oublié, mais non seulement le jeune ministre était parmi ceux qui, après leur nomination, ont cumulé le plus longtemps (jusqu'au 9 septembre 2017), il est le seul membre du gouvernement à avoir pu conserver un poste de maire adjoint, une fonction exécutive locale, donc en effet considérée comme incompatible avec celle de ministre, de même qu'elle est interdite au député.