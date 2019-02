"On n'est pas couché" : "Le glyphosate sera interdit d'ici 3 ans", dit Didier Guillaume

publié le 24/02/2019 à 01:44

Alors que le salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce samedi 23 février à Paris, Didier Guillaume était l'invité politique d'"On n'est pas couché". Interrogé sur plusieurs thèmes d'actualités le ministre de l'Agriculture s'est notamment exprimé sur le sujet du glyphosate. L'abandon de cet herbicide controversé d'ici 2021 est une promesse du président Macron.



"Le modèle de la dépendance totale aux pesticides est fini", a-t-il tout d'abord affirmé lors de discussions sur le sujets avec Laurent Ruquier, ses chroniqueurs et les invités. "Le glyphosate sera interdit en France d'ici 3 ans", a ensuite assuré Didier Guillaume tout en prévenant : "Mais on ne remplace pas une molécule chimique par une autre". Le ministre de l'Agriculture a aussi confié que les "sols en France sont dans un état catastrophique". Et selon lui, "il faut changer la façon de faire".

Il y a un mois, Emmanuel Macron avait pourtant émis des réserves sur cet engagement lors d'un grand débat citoyen le 24 janvier dernier à Bourg-de-Péage. "Je vous le dis : un an, ce n'est pas faisable et ça tuerait notre agriculture. Et même en trois ans, on ne fera pas 100%, on n'y arrivera pas, je ne pense pas", avait notamment déclaré le président de la République.