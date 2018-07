Vallaud-Belkacem écrit des chansons "à la façon d’un Calogero ou d'un Vianney"

publié le 26/05/2017 à 20:18

On connaissait son amour pour la chanson française et les karaokés, moins celui pour l'écriture de chansons. Najat Vallaud-Belkacem a livré quelques éléments étonnants sur son passe-temps favoris, dans une interview accordée à nos confrères du Parisien Magazine.



"Si j'ai envie de me retirer une obsession de la tête, je me mets devant une feuille de papier et je brode à partir d'un mot, de sa sonorité, a confié l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui indique écrire "en alexandrins, souvent".

La musique représente une nécessité pour Najat Vallaud-Belkacem. "J'en éprouve le besoin, c'est un exutoire (...) La chanson, pour moi, permet de dire l'indicible, la douleur. Elle est de salubrité publique", a-t-elle souligné, précisant qu'elle "parle de faits de société, à la façon d'un Calogero ou d'un Vianney aujourd'hui". Pourrait-elle envisager de se consacrer un jour à la musique ? L'ex-ministre assure garder ses textes "pour une autre vie".