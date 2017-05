publié le 21/05/2017 à 13:47

À peine vient-elle de quitter le ministère de l'Éducation nationale qu'elle doit se replonger dans la bataille pour les élections législatives. Najat Vallaud-Belkacem est candidate dans la sixième circonscription du Rhône, à Villeurbanne. Mais à trois semaines du premier tour du scrutin, sa campagne peine à décoller. Selon un sondage Ifop-Fiducial réalisé pour Le Journal du Dimanche, la socialiste est donnée perdante face à l'entrepreneur Bruno Bonnell.



Soutien d'Emmanuel Macron, l'expert en robotique est crédité de 30% des intentions de vote au premier tour du scrutin législatif le 11 juin prochain contre seulement 19% pour l'ancienne ministre de François Hollande. Le candidat de La France insoumise, Laurent Legendre, arrive très près de Najat Vallaud-Belkacem, à 17 % d'intentions de vote. La marge d'erreur étant de 2,4 points.

Dans l'hypothèse d'un duel PS - LREM au second tour du 18 juin, le sondage indique que Bruno Bonnell l'emporterait sur Najat Vallaud-Belkacem avec 60 % des voix. Un résultat qui au final reflète assez bien celui obtenu lors de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était arrivé en tête du premier tour avec 27,73 % des voix, devant Jean-Luc Mélenchon et ses 26,48 % et François Fillon et ses 16,59 %. Le socialiste Benoît Hamon n'avait obtenu pour sa part que quelque 9,16 %.