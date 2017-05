publié le 21/05/2017 à 02:19

Elle a fait ses cartons, à regret, pour quitter le 110 Rue de Grenelle mercredi 17 mai. Le lendemain, Najat Vallaud-Belkacem était l’invitée politique de Laurent Ruquier pour enregistrer l’émission "On n’est pas couché" diffusée ce samedi 20 mai. Au lendemain de la nomination du gouvernement d’Édouard Philippe, la ministre sortante ne cache pas son scepticisme sur la pérennité de ce gouvernement mêlant des personnalités politiques de gauche, de droite et du centre, mais aussi de la société civile.



"C’est pas comme quand on mélange de l’eau chaude et l’eau froide ça va donner de l’eau tiède", ironise Najat Vallaud-Belkacem. Sans manquer de tacler "les ralliements et les retournements de veste" de certains membres du gouvernement ayant dit "pis que pendre" du gouvernement Macron, Najat Vallaud-Belkacem ne doute de la cohérence du gouvernement composé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe : "ce n'est pas comme quand on mélange de l’eau chaude et l’eau froide ça va donner de l’eau tiède".

L’ancienne porte-parole du gouvernement reconnaît cependant que "depuis qu’il est Président, Emmanuel Macron s’en sort bien" pour Najat Vallaud-Belkacem. Elle confesse cependant qu’elle a quitté avec beaucoup de regrets un ministère de l’Éducation nationale qu’elle chérissait. Interrogé sur la grimace qu’elle avait laissé échapper en découvrant le nom de son successeur, Jean-Michel Blanquer, dont elle fustige le passé sarkozyste : "ce qu’il incarne, ce qu’il a fait par le passé, époque où l'on a supprimé 90.000 postes dans l'Éducation nationale, est orthogonal avec ce que nous avons fait pendant 5 ans".