publié le 18/05/2017 à 10:56

Soupe à la grimace, mercredi 17 mai dans le cabinet ministériel de Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation nationale sortante a visionné l'annonce de la composition du nouveau gouvernement dans un bureau presque vide, parsemé de quelques derniers cartons. Chaque nom l'a fait réagir avec plus ou moins de bonheur, et la désignation de Jean-Michel Blanquer à sa succession n'a visiblement pas réjoui au plus haut point la ministre, comme l'a fait remarquer Quotidien sur TMC, dans son émission du 17 mai.



La vidéo, visible ci-dessous, laisse apparaître une certaine réticence sur le visage de la ministre. Et pour cause : Jean-Michel Blanquer, loin d'être un novice à l'Éducation nationale, a déjà occupé la place numéro 2 de ce ministère... Mais sous François Fillon, durant la présidence de Nicolas Sarkozy. Najat Vallaud-Belkacem lui a toutefois consacré son premier SMS post-annonce - un sobre "Bravo Monsieur le ministre, à tout à l'heure" - avant de rédiger son discours de passation de pouvoir.

À ce moment précis, Najat Vallaud-Belkacem apprend le nom de son successeur, Jean-Michel Blanquer. @CamCrosnier #Quotidien pic.twitter.com/nPRaOyM169 — Quotidien (@Qofficiel) 17 mai 2017

"C'est la première fois que je fais un discours avec quelqu'un qui - voilà - ne partage pas toutes mes options, glisse Najat Vallaud-Belkacem dans un sourire. Je pense que je ne suis pas vraiment d'humeur à être drôle, s'amuse-t-elle toutefois. Mais bon je vais être sympa, je vais lui souhaiter grand succès et de multiples petits bonheurs", annonçait-elle au micro de TMC mercredi 17 mai, quelques instants avant la passation.