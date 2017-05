publié le 21/05/2017 à 11:47

Ambiance électrique samedi 20 mai sur le plateau d'On n'est pas couché. Laurent Ruquier recevait dans son émission de France 2, entre autre invités, l'ex-ministre de l'Éducation Najat Vallaud-Belkacem. Désormais libérée de ses fonctions, celle-ci était plus déterminée que jamais à défendre son bilan et les réformes qu'elle a entreprises pendant plus de deux ans et demi au sein de ce ministère. Mais c'était sans compter sur l'intervention de la journaliste Vanessa Burggraf, dont une information manifestement non vérifiée l'a fait sortir de ses gonds.



"Mais ce n'est pas possible...", a répété Najat Vallaud-Belkacem au cours d'une séquence tendue (visible ci-dessus à partir de 38min et 45sec). Le ton était déjà monté d'un cran lorsque la journaliste la questionnait sur les classes bilangues, mais l'évocation d'une prétendue réforme de l'orthographe a visiblement achevé d'agacer l'ancienne ministre. "J’ai vu la réforme de l’orthographe. Ça m’a atterrée", lui a lancé Vanessa Burggraf. "Non mais alors là, franchement...", s'est esclaffée l'intéressée, dans un rire qui laissait transparaître une certaine nervosité.

"Vanessa, Vanessa, je n’ai jamais mené de réforme de l’orthographe, c’est une fake news, a poursuivi l'ancienne ministre en agitant les bras. Mais c’est pas possible, vous vous rendez compte ? Mais vous relayez... Non mais alors là je n'en reviens pas", s'est exclamée Najat Vallaud-Belkacem, face à une Vanessa Burggraf qui soutenait que la prétendue réforme était appliquée "dans l’école de (sa) fille". "Je n’en rajoute pas parce que je ne veux pas vous mettre en difficulté (...) on va oublier cette discussion", a finalement rétorquée la ministre sortante, souriante mais visiblement excédée.

Pendant ces deux dernières années, la polémique a longuement poursuivi Najat Vallaud-Belkacem, qui n'a en fait jamais personnellement mené de réforme de l'orthographe. Une réforme de l'orthographe adoptée en 1990 avait resurgi, pénalisant l'action de la ministre. En février 2016, cette dernière avait décidé d'y consacrer une tribune dans les colonnes du Monde pour réaffirmer que "la réforme de l’orthographe n’existe pas".