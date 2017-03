publié le 13/03/2017 à 10:17

Le chanteur de 26 ans a reçu le mois dernier sa deuxième Victoire de la musique en deux ans. Vianney était vendredi 10 mars dernier en concert à La Laiterie, à Strasbourg vendredi soir. Ça n'était que la cinquième date de la tournée, mais la petite salle était pleine à craquer. Vianney - jean et polo bleu - apparaît en clair-obscur avec sa guitare. Vianney a choisi Sans le dire comme ouverture. Le chant est murmuré, le jeu de guitare tout en douceur. Ça ne va pas durer. Le jeune artiste enchaîne avec Veronica et Quand je serai père.



Un écran vidéo carré derrière lui et une structure formée de trois triangles. Et c'est tout. Vianney se recroqueville, bondit, s'offre de longues envolées à la guitare. L'écrin est acoustique. Et pour cause, le jeune artiste est parti sur les routes sans musiciens. Seul en scène - comme sur sa précédente tournée - il habille ses chansons grâce à des machines qui enregistrent des phrases de guitares et les répètent en boucle. Et ça n'est pas redondant, on ne s'ennuie pas une seconde.

C'est intense, bouillonnant, réjouissant. Vianney est impétueux, généreux, drôlissime dans ses échanges avec le public. On a cette impression qu'il est dans votre salon, qu'il n'est là rien que pour vous. Son chant est plus nuancé et rond qu'auparavant. Il revisite Caroline de MC Solaar, entonne Je te déteste, Le fils à Papa, le déchirant L'homme et l'âme. Un grand huit émotionnel. Puis vient le titre Moi aimer toi.



Vianney deviendra un très grand. Et le public est en train de le comprendre. Plus de 200.000 exemplaires déjà vendus de son deuxième disque. Un succès dont il profite sans forfanterie. "On savoure évidemment, ça me touche beaucoup mais je sais que c'est cyclique et que les choses redescendront", analyse Vianney, avant de justifier cette popularité : "Je pense que c'est parce que je n'a jamais menti, je me suis toujours montré comme j'étais. Je pense que c'est peut-être pour ça que les gens sont en confiance", confie-t-il au micro de RTL.

Il est en tournée partout en France jusqu'à la fin de l'année, puis dans les festivals cet été, et les Zéniths dès cet automne. Les prix ? De 29 à 42 euros.