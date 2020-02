Municipales : les candidats RN affichent de nouvelles ambitions écologiques

publié le 06/02/2020 à 09:28

À Perpignan, le député RN Louis Aliot est favori des sondages pour les élections municipales. Il affiche des ambitions environnementales. Un vrai virage idéologique avec quelques nuances toutefois.



L'écologie figure effectivement parmi les priorités des candidats du Rassemblement national pour ces élections municipales de 2020. Le parti de Marine Le Pen est finalement comme les autres : il s'est verti. Mais a aussi trouvé comment parler de ses thèmes fétiches -immigration, protectionnisme, identité- grâce à un mot : le localisme.



Le localisme, c'est quoi ? Il s'agit de privilégier la ferme, le commerçant du coin, plutôt que des produits venus de l'autre bout du monde. C'est dénoncer au passage les traités qui permettent à ces produits de voyager, la mondialisation qui permet trop d'échanges, et ce fameux multiculturalisme qui empiète sur le local et la tradition.

Le Rassemblement national repeint ainsi ses thèmes favoris en vert. Il faut lutter contre le péril climatique qui vient d'ailleurs. Même si la pollution se fiche complètement de la souveraineté des pays… Le localisme version RN, on pourrait appeler ça l'écologie Tchernobyl : "Pas de panique, on a une frontière qui résiste à tout."

La sécurité avant tout

Sur les programmes RN dans les différentes villes, on voit que l'environnement arrive tout de suite après la sécurité. À Perpignan, par exemple. À Metz, Lille ou Carpentras, les candidats du parti de Marine Le Pen mise sur les espaces verts et l'approvisionnement local mais ne parle jamais de pollution automobile et très peu de développement des transports en commun. Sur ces sujets, le Rassemblement national marche sur des œufs car Marine Le Pen défend, selon ses dires, "une civilisation écologique en soutenant le diesel". Donc c'est assez bizarre.



Les programmes des candidats restent sur des choses assez classiquement de "verdissement" des centres-villes. Comme l'automobile, le sujet pesticides n'est pas évoqué. Et les éoliennes ? Ça c'est le combat de Marine Le Pen. Sans vraiment de chiffres mais moissonnant une colère contre cette forme d'énergies renouvelables. Comment faire baisser la pollution et ses impacts tout en étant identitaire ? Difficile de résoudre une équation quand on y met trop d'inconnues.

