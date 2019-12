publié le 29/12/2019 à 06:34

Si l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron avait laissé planer le doute sur sa candidature, ce temps est désormais révolu. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Alexandre Benalla a affirmé qu'il ne sera pas candidat aux élections municipales en 2020 et qu'il ne briguerait donc pas la mairie de Saint-Denis, comme ce fut un temps évoqué.

L'ancien collaborateur du président de la République, mis en examen à plusieurs reprises, dit vouloir se mettre "plus en retrait de la sphère publique". Outre ce retrait, Alexandre Benalla veut également se consacrer à la naissance de son deuxième enfant et à ses activités dans le domaine de l’intelligence économique et la gestion de risques.

En octobre dernier, l’ancien chargé de mission à l’Elysée avait laissé entendre sur Twitter qu’il allait se présenter, tout en multipliant les visites dans la ville de Saint-Denis. Il avait publié un montage photo où il apparaissait avec l’écharpe de maire, accompagné du commentaire "Mars 2020… not Le Gorafi", en référence au site d’information parodique.