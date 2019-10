publié le 02/10/2019 à 10:14

Une reconversion inattendue. Alexandre Benalla "réfléchit" à se lancer dans la course électorale pour les élections municipales de 2020 à Saint-Denis, selon une information révélée par L'Opinion. L'ancien chargé de mission de l'Élysée, mis en examen pour "violences en réunion" assure recevoir "énormément de soutien des Français", d'après un message posté sur son compte Twitter.

À L'Opinion, Alexandre Benalla explique que "les jeunes de la troisième ou de la quatrième génération sont libéraux-sociaux. Ils veulent s’en sortir, gagner de l’argent et, en même temps, ils ont la fibre sociale, car ils ont conscience que leurs parents et grands-parents ont bénéficié des aides qui leur permettent aujourd’hui d’entreprendre et de commencer à s’émanciper".

"Et paradoxalement, analyse-t-il, ils sont très à cheval sur les valeurs familiales, les figures paternelle et maternelle sont très importantes, l’ordre et l’autorité aussi". Une façon de mobiliser la jeunesse, avant une éventuelle candidature ?