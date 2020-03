Municipales à Paris : Sarkozy aux côtés de Dati pour son seul meeting

publié le 09/03/2020 à 20:55

Alors que de nombreux meetings politiques sont annulés à Paris en raison de l'épidémie coronavirus, la candidate Les Républicains Rachida Dati a décidé de maintenir le sien. L'ancienne garde des Sceaux a adapté la jauge à la nouvelle réglementation et moins d'un millier de militants seront donc présents ce lundi 9 mars au soir, à la Salle Gaveau, dans le VIIIe arrondissement de la capitale.

Cet événement, qui se tient dans la dernière ligne droite de la campagne des élections municipales, à seulement six jours du premier tour, sera également marqué par la présence de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Pour Géraldine et Claudine, deux sympathisantes, il était important de répondre présentes : "On est très excitées d'être venues au moins une heure et demi en avance. On est arrivées tôt et avons fait tout ce qu'il fallait pour entrer".

Pour le point d'orgue de la campagne de son ancienne ministre, son mentor Nicolas Sarkozy est donc venu adouber la candidate de la droite à Paris. Ces deux personnalités politiques "redonnent l'espoir" qu'ont déjà de nombreux militants, qui espèrent parvenir à reconquérir la mairie de Paris, le dimanche 22 mars prochain.