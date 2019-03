publié le 28/03/2019 à 08:09

La nouvelle a été officialisée dans la soirée de ce mercredi 27 mars par un communiqué de la présidence de la République. Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi ont officiellement quitté le gouvernement afin de se préparer au mieux aux élections municipales de Paris en 2020. Ils doivent maintenant briguer l'investiture du parti de la majorité.

L'ancien porte-parole du gouvernement part avec une longueur d'avance puisque plusieurs ministres affirment, sans prendre de précautions, que le candidat d'Emmanuel Macron pour les élections municipales de Paris est Benjamin Griveaux. Le chef de l'État a donc accepté sa demande de quitter le gouvernement tout comme celle de Mounir Mahjoubi, qui quitte sa fonction de secrétaire d’Etat au Numérique



"On ne peut pas rester au gouvernement et faire campagne" est le principe qu'a posé Emmanuel Macron auprès des ministres. Si le calendrier s'est accéléré, c'est aussi parce que Benjamin Griveaux n'a pas creusé d'écart décisif avec ses rivaux, pas plus avec Mounir Mahjoubi qu'avec le député Cédric Villani mais également avec la maire sortante Anne Hidalgo, qui résiste dans les sondages.

À écouter également dans ce journal

Politique - Jean Michel Blanquer se dit prêt à amender son projet de loi sur l'école.

Son objectif est de calmer la colère des enseignants qui redoutent notamment la disparition des directeurs du primaire avec la fusion des écoles et des collèges.

Société - Les salariés de Carrefour ne décolèrent pas. Selon les syndicats, la direction du groupe compte supprimer cette année plus de 1.200 postes dans ses hypermarchés français.



Sports - L'équipe féminine du Paris Saint-Germain a été éliminée de la Ligue des Champions par le club anglais de Chelsea. L'aventure continue en revanche pour Lyon qui s'est qualifié pour les demi-finales, en s'imposant 4 à 2 à Wolfsburg en Allemagne.

