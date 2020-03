publié le 11/03/2020 à 20:38

La question du logement est évoquée dans le programme électoral de Rachida Dati pour les municipales à Paris. Celle du logement social d'autant plus puisqu'elle le dit elle-même : "Je suis une enfant du logement social. J'y suis très attachée."

La candidate LR à la mairie de Paris estime qu'aujourd'hui il n'y a "plus de mixité" dans les logements sociaux à Paris. Et elle souhaite changer cela. "Ce qui existe aujourd'hui à Paris, ça n'est plus de la mixité. Ce sont des dynamiques de ghetto. Je veux remettre de la mixité là-dedans. Le parc social c'est 70% de logements très sociaux et à peine 30% pour les classes moyennes. Je voudrais inverser la tendance", a-t-elle ainsi déclaré sur RTL.

Rachida Dati a défendu "ce choix politique" et a expliqué vouloir apporter son aide aux familles situées dans "la classe moyenne supérieure juste un peu au-dessus (du plafond) mais pas éligible au logement social".

"François Hollande a cassé la politique familiale. (…) Moi je préfère aider les familles à pouvoir trouver un logement. Ou, s'ils veulent avoir un logement plus grand, à chaque nouvelle arrivée d'enfant, on les aide avec un chèque de 1.200 euros. C'est le chèque Paris d'avenir", a-t-elle conclu sur ce sujet.