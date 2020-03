publié le 11/03/2020 à 18:36

La circulation à Paris est un des grands enjeux de cette élection municipale. Le réseau routier est au bord de la saturation, avec de nombreux bouchons aux heures de pointe. Interrogée par une auditrice de RTL, la candidate de La République en marche à la mairie de Paris Agnès Buzyn a estimé qu'il fallait "augmenter considérablement la fluidité des transports en commun."

Il faut "travailler avec la région pour automatiser au moins 4 lignes de métro, a détaillé Agnès Buzyn. Il faut améliorer le flux des bus." Mais, a reconnu la candidate, "la place de la voiture dans les villes va se réduire, mais la première chose qu'il faut faire est d'avoir une transition vers des véhicules électriques."

"Cela ne doit pas être la charrue avant les bœufs, a précisé Agnès Buzyn. On ne commence pas par réduire la place des voitures si on n'a pas sécurisé des voies vélos, si on n'a pas remis en état Autolib et Vélib qui ont été détruits par la majorité précédente. C'est un mouvement concomitant : en développant les transports alternatifs, on peut progressivement amener les personnes à utiliser moins leur véhicule dans Paris."