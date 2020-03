publié le 11/03/2020 à 20:14

La propreté, ou plutôt la saleté de Paris est un angle d'attaque privilégié des deux opposantes principales d'Anne Hidalgo pour la mairie de Paris. Si elle affirme avoir "rajouté des moyens", notamment "des agents de la propreté", la candidate à sa propre succession a reconnu que le bilan "n'est toujours pas satisfaisant" en matière de propreté.

"Mais je doute que mes concurrentes qui sont dans le 'y a qu'à, faut qu'on' y arrivent comme elles le disent d'un coup de baguette magique, a poursuivi Anne Hidalgo. L'une (Rachida Dati, ndlr) en privatisant, risque de se retrouver dans une situation complexe parce qu'elle risque de mettre tout le service public en difficulté. Je veux miser sur le service public. Je mise également sur des acteurs privés qui viennent renforcer les services publics".

"Vous ne pouvez pas mettre des poubelles de tri, parce qu'il y a des règles patrimoniales, il y a des règles de sécurité, a rappelé la maire de Paris. On est la ville au monde où il y a plus de corbeilles de rue. Mais il y a trop d'incivilités. Donc il faut plus de sanctions, des amendes plus importantes. Il faut aussi que les Parisiens s'impliquent dans ce qui est la gestion écologique de la ville. Le premier geste écolo de ne pas jeter un déchet par terre."