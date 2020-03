Agnès Buzyn, Rachida Dati et Anne Hidalgo

publié le 10/03/2020 à 13:45

La liste d'Anne Hidalgo (26%, +1 point) creuse l'écart sur celle de Rachida Dati (23%, -1) et reste en tête des intentions de vote à quelques jours du premier tour des élections municipales à Paris, selon un nouveau sondage Ipsos-Sopra Steria diffusé ce mardi 10 mars.



Contrairement au précédent sondage du même institut, publié vendredi, qui indiquait un net resserrement entre les deux, cette nouvelle enquête pour Franceinfo, France TV et France Bleu Paris, pointe désormais un écart de trois points entre la liste de la maire PS sortante et celle de la candidate LR. Le duo de tête devance toujours nettement la liste LaREM d'Agnès Buzyn, stable à 19%.

En perte de vitesse, la liste EELV de David Belliard ne recueille plus que 11% (-1) et celle de Cédric Villani (ex-LaREM) est créditée de 7% (=) des intentions de vote, selon cette nouvelle enquête. La liste de Danielle Simmonet (LFI, +0,5 point) recueille 4,5% d'intentions de vote, juste devant la liste de Serge Federbusch (4%, =), soutenue par le RN, et une liste divers droite 3% (=).

