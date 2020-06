publié le 25/06/2020 à 19:47

À trois jours du second tour des élections municipales, Rachida Dati ne lève pas le pied sur les attaques visant Anne Hidalgo. Selon elle, l'actuelle maire de Paris, arrivée en tête au premier tour "est la maire qui a le plus bétonné Paris".

Rachida Dati reproche à l'édile de la capitale d'avoir construit bâtiments et pistes cyclables au détriment d'espaces verts, générant au passage des embouteillages et de la pollution. "Quand vous voyez la place de la République qui est très minérale, vous imaginez en période caniculaire ? Vous ne pouvez pas la traverser en période de canicule. Ça a coûté 24 millions d'euros, c'est une place qui n'est absolument pas adaptée."

La maire du VIIe arrondissement insiste : "On ne peut pas se dire écologiste et avoir autant bétonné Paris. Il y a très peu de végétalisation à Paris, et quand vous avez des espaces verts, les deux tiers sont dégradés ou squattés." Rachida Dati prend l'exemple du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. Elle dénonce "la traite des êtres humains" et le fait qu'ils ne soient pas "sécurisés". "Ils doivent être restaurés et revégétalisés parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de végétalisation du tout".

Rachida Dati accuse aussi Anne Hidalgo de construire des pistes cyclables sans concertation et du jour au lendemain plutôt que d'encourager la voiture électrique ou les transports collectifs. Une critique que l'ex-Garde des Sceaux formule régulièrement à l'encontre de la maire de Paris : "Vous vous réveillez un matin et il y a une piste cyclable en bas de chez vous", s'indignait-elle en janvier dans Le Grand Jury.