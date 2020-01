Rachida Dati est l'invitée du Grand Jury dimanche

et Marie-Pierre Haddad

publié le 16/01/2020 à 14:56

La candidate des Républicains pour les municipales à Paris Rachida Dati avait haussé le ton contre la direction de son parti qui l'a depuis assurée de sa "mobilisation" tout en demandant des "garanties" dans les arrondissements, dans une lettre que s'est procurée l'AFP.

Vilipendant les maires élus sous l'étiquette Les Républicains qui "maintenant s'en détournent pour essayer de sauver leur poste", Rachida Dati s'en prend aux "candidats LR" ou aux "membres de leurs listes qui ne me soutiennent pas". "Je ne laisserai pas l'histoire se répéter" ajoute-t-elle, faisant allusion aux divisions "qui sont le poison héréditaire de la droite parisienne depuis 2001".



Éric Ciotti, président de la CNI, avait assuré que celle-ci comptait demander "que chaque candidat s'engage à soutenir et à voter pour Rachida Dati". "Nous avons aujourd'hui une chance exceptionnelle de gagner Paris" car face à Anne Hidalgo "les jeux n'ont jamais été aussi ouverts", ajoute-t-elle, rappelant sa "dynamique de campagne" et les récents sondages la plaçant "en deuxième position" derrière la maire sortante.

