Municipales à Paris : Le Pen "voterait largement Dati plutôt que Hidalgo"

publié le 10/06/2020 à 12:30

Anne Hidalgo en tête pour le second tour des municipales à Paris ? Selon un sondage Ifop-Fiducial publié dans Le Journal du Dimanche du 6 juin dernier, la liste d'Anne Hidalgo et des écologistes de David Belliard obtient 44% des intentions de vote, devant celles de Rachida Dati (33%) et d'Agnès Buzyn (20%).

Marine Le Pen a fait son choix. "Je pense qu'Anne Hidalgo est le pire maire qui puisse exister. Si le choix est entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, à titre personnel si j'étais électeur à Paris je voterai largement Dati plutôt que Hidalgo", a déclaré la présidente du Rassemblement national sur Franceinter.

Les alliances et les appels du pied se multiplient à un peu plus de deux semaines de la tenue du second tour. La candidate des Républicains a appelé les électeurs d'Agnès Buzyn (LaREM) à voter pour elle, affirmant être la seule à permettre "l'alternance" face à la maire sortante socialiste Anne Hidalgo. Rachida Dati demande "à tous les Parisiens, et à tous les électeurs qui ont porté leurs voix sur Agnès Buzyn : que voulez-vous vraiment pour Paris ? Est-ce que vous êtes prêts à repartir pour six ans de plus avec Anne Hidalgo ?".