publié le 16/02/2020 à 15:00

L'heure est au rassemblement chez La République En Marche, après l'abandon de Benjamin Griveaux pour les élections municipales à Paris, après la publication de vidéos à caractère sexuel. La majorité et ses alliés centristes cherchent activement un remplaçant pour porter la liste parisienne. Les réunions se sont succédé samedi pour trouver "rapidement et collectivement" un nouveau chef de campagne, alors que la liste de la majorité était déjà en perte de vitesse dans les sondages face à la maire socialiste Anne Hidalgo et la candidate LR Rachida Dati.

Quid de l'option Villani ? Le nom de l'ancien député de LaREM, candidat dissident pour Paris, pourrait être envisagé pour reprendre la liste de Benjamin Griveaux. "Il y a des discussions avec Cédric Villani, nous en sommes au début. Nous devons trouver un ou une candidat(e) qui soit capable d'incarner un très large rassemblement", a expliqué Gilles Le Gendre au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.

Le patron des députés LaREM à l'Assemblée nationale n'exclut pas la possibilité de voir Cédric Villani succéder à Benjamin Griveaux. Mais d'après lui, il n'est pas "favori". "Ce que je souhaite c'est que le rassemblement le plus large ait lieu. Ce qui suppose de tenir compte des idées, des convictions et des ambitions très fortes de Cédric Villani. Et de l'autre côté, il faut tenir compte du programme et du travail militant des équipes de Benjamin Griveaux", ajoute-t-il.