publié le 18/06/2020 à 21:55

En ce jour du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, un grand nombre de personnalités politiques se réclament du général De Gaulle. Or, et c'est là qu'est tout le paradoxe, cela est souvent fait dans le but de nourrir des ambitions personnelles et des manoeuvres politiciennes, soit tout ce contre quoi s'était élevé le premier président de la Ve République.

C'est souvent le sort des grands hommes qui ont imprégné l'Histoire où chacun cherche à grandir en s'imprégnant d'eux. Mais tout cela est en réalité impossible car le général de Gaulle est un personnage d'exception qui a forgé sa stature dans des circonstances tragiques et parce qu'il échappe à toute idéologie et avait pour seule idée directrice la Nation.

Le général de Gaulle était à la fois un démocrate et un chef. Le chef a tordu le bras à Georges Pompidou, son Premier ministre, pour lui imposer la participation des salariés au sein des entreprises, dont ne voulaient ni les tenants du capitalisme ni les partis de gauche mais aussi lorsqu'il a fait créé en un mois un tribunal d'exception pour juger les généraux putschistes qui ont voulu s'opposer à l'indépendance de l'Algérie.

Le démocrate était respectueux du verdict du peuple français qui lui a dit "non" par référendum le 27 avril 1969 avant qu'il ne fasse publier un communiqué, le lendemain à 00h11, spécifiant qu'il cessait d'exercer ces fonctions de président de la République. Il ne prendra alors plus jamais la parole jusqu'à sa mort le 9 novembre 1970.