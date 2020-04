publié le 02/04/2020 à 22:26

Le 1er tour des municipales pourrait être annulé dans le cas où il n'y a pas eu de majorité lors du vote du 15 mars dernier, a annoncé le Premier ministre Édouard Philippe, invité sur TF1 et LCI, ce jeudi 2 avril, dans le cadre d'une émission spéciale.

Le maintien du premier tour des élections municipales suscite encore de vifs débats et le gouvernement doit se décider concernant la suite du scrutin. "La décision sera prise le 23 mai", afin de savoir "s'il est possible d'organiser le second tour le 21 juin", a expliqué le premier Ministre, interrogé par Gilles Bouleau.



"Si ce n'est pas possible d'organiser le 2e tour, si nous constatons que ce n'est pas possible, alors il faudra décaler les élections" (sûrement à l'automne), a précisé le Premier ministre. Mais "il n'est pas question de revenir sur les résultats de 30.143 communes", qui ont déjà un conseil municipal élu au premier tour, a-t-il poursuivi.

Dans le cas des 5.000 communes où le 1er tour des municipales n’a pas permis l’élection d’un maire le 15 mars dernier, il est possible que le premier tour soit annulé. "Il faudra une loi pour organiser les choses", a-t-il indiqué. "Ça ne dépend pas du Premier ministre mais du Parlement", a-t-il souligné.